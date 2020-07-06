"Больше на мужика похоже": Повалий шокировала неестественным лицом (фото)

Певица опубликовала новое фото и попала под шквал критики. Поклонники недовольны.

Певица Таисия Повалий шокировала поклонников неестественным лицом.

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Снимок, который она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвал волну негатива и критики.

На фото Повалий изображена крупным планом. Ее кожа неровная, а на лице слишком много тонального средства.

Певица тут же попала под шквал критики.

"Что у вас с лицом, оно не естественное", "А можно вернуть настоящую Таю, та была красивее и естественнее", "Боже, что с лицом, не узнать", "Ваше лицо больше на мужика в парике похоже...", "Стареет Таисия", "Ужасное фото", - написали поклонники.

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