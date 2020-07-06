"Больше на мужика похоже": Повалий шокировала неестественным лицом (фото)
Певица Таисия Повалий шокировала поклонников неестественным лицом.
Читайте такжеПовалий показала, как перед съемками ей "делают" лицо (фото)
Снимок, который она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвал волну негатива и критики.
На фото Повалий изображена крупным планом. Ее кожа неровная, а на лице слишком много тонального средства.
Певица тут же попала под шквал критики.
"Что у вас с лицом, оно не естественное", "А можно вернуть настоящую Таю, та была красивее и естественнее", "Боже, что с лицом, не узнать", "Ваше лицо больше на мужика в парике похоже...", "Стареет Таисия", "Ужасное фото", - написали поклонники.
Как сообщал УНИАН, солистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина радикально изменила имидж.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram