Сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю грозит еще один судебный иск. На этот раз герцога Йоркского в сексуальных домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг.
Как пишет The Sun, по ее словам, принц надругался над ней, когда ей был 21 год, – трогал ее за грудь и другие части тела.
До недавних изменений в законодательстве США Шоберг не могла обратиться в суд в связи с истечением длительного времени.
Также сообщается, что инцидент якобы произошкл на глазах у американки Вирджинии Джуфре, которая подала первый иск против принца Эндрю.
Секс-скандал с принцем Эндрю: подробности
Читайте такжеОтец Бритни Спирс откажется от опекунства над певицейРанее судебный иск против герцога Йоркского подала американка Вирджиния Джуффре.
Женщина обвинила его в сексуальном насилии, которое он совершил 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет.
До этого, в 2019 году, Джуффре публично обвиняла принца в насилии, он эти обвинения отвергал. Однако на фоне скандала был вынужден отказаться от исполнения королевских обязанностей.