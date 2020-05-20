В СМИ всплыли подробности развода звезды "Мажора" Прилучного с женой

Прилучные разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксировать факт расторжения брака.

Карантин поставил точку в отношениях сразу нескольких семейных пар. В апреле, не выдержав неадекватных выходок Джигана, Оксана Самойлова решила разорвать с ним союз после семи лет брака. А несколько дней назад на развод с мужем подала и Агата Муцениеце. Ранее актриса публично обвинила супруга, 32-летнего Павла Прилучного, в домашнем насилии — мол, тот, находясь на самоизоляции в длительном запое, поднимал на нее руку.

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Обе звездные четы воспитывают по несколько детей — Оксана только в феврале этого года подарила Джигану долгожданного наследника, который стал их четвертым ребенком. Агата же — мама 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии. Поэтому расставания пар происходят в судебном порядке. Причем заявления поданы в один и тот же районный суд столицы — Головинский. «СтарХит» выяснил, на что претендуют при разводах Самойлова и Муцениеце.

«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%, — прокомментировали в учреждении. — Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже. Что касается Прилучных, то они разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксировать факт расторжения брака».

Как сообщал УНИАН, звезда "Мажора" Павел Прилучный угодил в новый скандал.