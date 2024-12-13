Певица рассказала, что пока не может продать дом.

Украинская певица Светлана Тарабарова до сих пор не может продать свой дом, приобретенный в 2020 году, и полностью выплатить кредит, который был взят на его покупку.

Еще в 2022 году Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем решили продать свое семейное гнездышко из-за невозможности выплачивать кредит. Однако, несмотря на все усилия, найти покупателя на дом так и не удалось.

Сейчас, спустя два года, ситуация не изменилась. Семья продолжает выплачивать кредит, но темпы погашения долга значительно замедлились.

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"К сожалению, дом до сих пор стоит на продаже. Мы договорились выплачивать понемногу кредит. Не так быстро, как хотелось бы", - поделилась Тарабарова в интервью программе "Утро в большом городе".

Певица признается, что переезд с тремя детьми будет непростой задачей, поэтому она надеется на улучшение финансового положения и возможность сохранить дом.

"Если будет выгодное предложение (продадим - прим. ред.), но все же трое детей и переехать не так и легко", - отметила Тарабарова.

Она также добавила, что старается относиться к этой ситуации легче, чем раньше, и верит, что все будет хорошо.

Напомним, Светлана Тарабарова очаровала сеть видео с сыном и дочками.

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