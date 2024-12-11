Певица показала, как танцует с детьми возле новогоднего дерева.

Популярная певица Светлана Тарабарова нашла особый способ презентовать свою новую песню "Рождество" - она поделилась невероятно милым семейным видео.

В ролике Светлана вместе со своими тремя детьми - Иваном, Марией и маленькой Полиной - создают настоящую рождественскую атмосферу. Вся семья в одинаковых красных пижамах украшает елку, весело подтанцовывая под новую песню мамы.

Это видео - настоящий концентрат тепла, уюта и семейного счастья. Зрители в восторге от искренности и непринужденности, которая царит в кадре.

"Рождество" - это песня, которая согревает душу и наполняет сердце верой в чудеса. А в таком семейном антураже она воспринимается особенно проникновенно.

Реакция соцсетей:

"Ангелочки"

"Очень красивые"

"Как быстро растут детки! Здоровья вашей семье!"

"Милые"

"Классные"

Кто такая Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова - известная украинская певица, автор песен и композитор, которая успешно сочетает музыкальную карьеру с актерской деятельностью и продюсированием. Ее талант был отмечен престижными наградами, среди которых "Песня года 2014" и "Золотая жар-птица" в номинации "Прорыв года". Светлана продолжает активно творить и радовать поклонников новыми музыкальными работами, оставаясь одной из самых ярких звезд украинской эстрады.

Напомним, Светлана Тарабарова показала зимние развлечения с детьми.

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