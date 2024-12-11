SOWA прокомментировала скандал, который на днях всколыхнул сеть.

Украинская певица SOWA, она же Диана Горбяк, ответила на хейт после устроенного ею фейкового рейда ТЦК во Львове. Исполнительница объяснила свой поступок и попросила прощения у поклонников.

Как известно, на днях подруга и сестра артистки надели военную форму и подходили к мужчинам на улицах Львова. Таким неоднозначным способом Горбяк пыталась привлечь внимание к своему концерту, который состоится во Львове 13 декабря.

Девушки просили мужчин показать документы, после чего отмечали, что они не являются представительницами ТЦК и приглашали на концерт SOWA. Правда, такие действия артистки и ее близких не оценили украинцы. Они захейтили ее в сети и обвинили в хайпе на войне.

SOWA отметила, что якобы не хотела никого обидеть, а наоборот пыталась "показать хорошую сторону людей в форме". Певица попросила прощения у всех, кого обидел этот инцидент, а также призвала граждан быть сознательными.

"Целью у нас было показать хорошую сторону людей в форме, а также еще раз призвать наших людей быть добросовестными перед государством и не всегда это есть о негативе. Если идея моей команды кого-то обидела, я хочу искренне извиниться и сказать, что у нас не было никаких желаний кого-то унизить или оскорбить, а тем более наших военных. Я с уважением отношусь ко всем героям и героиням", - сказала Диана в комментарии для "Сніданку з 1+1 Україна".

Напомним, ранее SOWA задержала полиция. Артистка испугалась, что нарушила закон.

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