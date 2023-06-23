Россиянин уже получил хлесткий ответ от украинского журналиста.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев вызвал на дуэль украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он позвал его на "махач". Гордон молчать не стал.

Как сообщается в новом выпуске проекта "Звезданутые", пропагандист и украинский журналист годами заочно конфликтуют. Они нередко оскорбляют друг друга публично.

Конфликт начался в 2019 году. Тогда Соловьеву "не понравились" слова Гордона о том, что РФ еще в 2014 году пыталась захватить больше южных и восточных территорий Украины, но планы провалились. Журналисты утверждают, что пропагандиста такие заявления привели в бешенство, он "захлебывается в истерике". Соловьев принялся оскорблять Гордона. После этого украинский журналист начал ему отвечать.

"Владимир Соловьев - пропагандист из России, на чьей совести непосредственно тысячи убитых украинцев, десятки тысяч покалеченных украинцев, сотни тысяч переселенцев. Это все произошло из-за него", - говорил Гордон о российском пропагандисте.

Соловьев, услышав правду о себе, не смог сдержать гнев. Он регулярно говорит о Гордоне в своих шоу. Однако украинского журналиста это лишь веселит, он изощренно отвечает на выпады пропагандиста. Однажды Гордон назвал Соловьева "мальчиком в трусиках", помимо этого, он посвятил ему песню. В ней журналист спел о "соловьином помете".

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Соловьев, как отметили авторы "Звезданутых", был очень занят враньем о так называемой "спецоперации". Однако теперь он снова вспомнил о Гордоне и вызвал его на дуэль.

"Трусливая гадина! Он приглашает меня в Москву махаться с ним, зная, что я заочно осужден Басманным судом Москвы в РФ по трем уголовным делам. Являюсь "иноагентом", "террористом-экстремистом", объявлен в розыск России. И он меня приглашает в Москву. Ну не идиот?" - отвечает на все выпады Гордон.

Впрочем, они обязательно встретятся, считают журналисты. Только тогда Соловьев будет сидеть в Гааге, на скамье подсудимых.

Владимир Соловьев - новые заявления пропагандиста

Напомним, недавно Соловьев придумал новую кару для симпатизирующих Украине. Пропагандист возмущен тем, что в РФ есть те, кто не поддерживает войну. Он предлагает их "наказывать".

А несколько дней Соловьев крупно опозорился. Он "перепутал" ВСУ с деревьями и записал к ним обращение.

Вас также могут заинтересовать новости: