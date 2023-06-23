Главный российский пропагандист Владимир Соловьев вызвал на дуэль украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он позвал его на "махач". Гордон молчать не стал.
Как сообщается в новом выпуске проекта "Звезданутые", пропагандист и украинский журналист годами заочно конфликтуют. Они нередко оскорбляют друг друга публично.
Конфликт начался в 2019 году. Тогда Соловьеву "не понравились" слова Гордона о том, что РФ еще в 2014 году пыталась захватить больше южных и восточных территорий Украины, но планы провалились. Журналисты утверждают, что пропагандиста такие заявления привели в бешенство, он "захлебывается в истерике". Соловьев принялся оскорблять Гордона. После этого украинский журналист начал ему отвечать.
"Владимир Соловьев - пропагандист из России, на чьей совести непосредственно тысячи убитых украинцев, десятки тысяч покалеченных украинцев, сотни тысяч переселенцев. Это все произошло из-за него", - говорил Гордон о российском пропагандисте.
Соловьев, услышав правду о себе, не смог сдержать гнев. Он регулярно говорит о Гордоне в своих шоу. Однако украинского журналиста это лишь веселит, он изощренно отвечает на выпады пропагандиста. Однажды Гордон назвал Соловьева "мальчиком в трусиках", помимо этого, он посвятил ему песню. В ней журналист спел о "соловьином помете".
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Соловьев, как отметили авторы "Звезданутых", был очень занят враньем о так называемой "спецоперации". Однако теперь он снова вспомнил о Гордоне и вызвал его на дуэль.
"Трусливая гадина! Он приглашает меня в Москву махаться с ним, зная, что я заочно осужден Басманным судом Москвы в РФ по трем уголовным делам. Являюсь "иноагентом", "террористом-экстремистом", объявлен в розыск России. И он меня приглашает в Москву. Ну не идиот?" - отвечает на все выпады Гордон.
Впрочем, они обязательно встретятся, считают журналисты. Только тогда Соловьев будет сидеть в Гааге, на скамье подсудимых.
Владимир Соловьев - новые заявления пропагандиста
Напомним, недавно Соловьев придумал новую кару для симпатизирующих Украине. Пропагандист возмущен тем, что в РФ есть те, кто не поддерживает войну. Он предлагает их "наказывать".
А несколько дней Соловьев крупно опозорился. Он "перепутал" ВСУ с деревьями и записал к ним обращение.