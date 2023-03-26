Ведущая решила проверить себя на смелость.

Звезда 1+1 Соломия Витвицкая удивила фанатов. Ведущая решилась на смелый эксперимент. Она встала на гвозди.

На своей странице в Instagram Витвицкая рассказала, что она отправилась в массажный салон. Помимо приятных процедур ведущая захотела испытать острые ощущения.

Она встала на гвозди босыми ногами. Конечно, ведущая не стала рисковать своим здоровьем, она выполняла все это под наблюдением специалиста. Витвицкая встала на дощечку, держась руками за сотрудника салона.

Видео дня

Судя по видео, это далось Витвицкой непросто. Она пыталась не показывать эмоции, поначалу ведущая улыбалась, но все равно закричала. Однако звезда выдержала и не отказалась от идеи, она стала на гвозди двумя ногами и постаралась успокоиться.

Ведущая отметила, что в следующий раз она попробует лучше настроиться. Судя по всему, такой опыт ей понравился.

Напомним, ранее Витвицкая рассказала, общается ли сейчас со своим бывшим мужем, воюющим на фронте. Помимо этого, недавно ведущая появилась на публике в свитере с красноречивым посланием Путину.

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