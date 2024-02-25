Пара развелась еще в 2021 году.

Бывший муж телеведущей Соломии Витвицкой - Влад Кочатков - прокомментировал фото экс-жены с ее новым избранником Алексеем Ситайло, которое она опубликовала сегодня, 25 февраля у себя в Instagram.

Влад искренне пожелал Соломии счастья в новых отношениях.

"Ты достойна быть счастливой 100%. Желаю мира в сердце и любви!" - написал он под фотографией.

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Что известно об отношениях Соломии Витвицкой и Влада Кочаткова

Телеведущая Соломия Витвицкая и режиссер Влад Кочатков познакомились на квесте в Мамаевой слободе. Позже они начали встречаться и сыграли свадьбу 15 ноября 2013 года. Через 8 лет совместной жизни пара объявила о разводе. Главную причину такого решения Влад и Соломия не называли, однако уверяли, что пытались сохранить любовь и ходили к психологу, но не получилось. Теперь у них исключительно дружеские отношения.

Напомним, недавно певец "Позитив" рассказал об отношениях с экс-супругой Анной Андрийчук, которая недавно вышла замуж во второй раз. Он отметил, что может написать бывший и даже поздравить с днем рождения всех членов его семьи.

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