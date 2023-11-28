Причину демобилизации назвала его экс-жена.

Экс-муж телеведущей Соломии Витвицкой демобилизировался с фронта, где служил связистом в одном из подразделений. На своей странице в Instagram он написал, что шел на войну парамедиком, но оказался связистом.

"Тогда я не задумывался, что в армии особо не приходится выбирать. Особенно если солдат. Но я даже не сознавал какое это архаическое феодальное княжество… и если ты не феодал – все гораздо сложнее. Тогда, махнув рукой, я думал, что однажды выкручусь и выживу. Со мной ведь Бог. И вот все-таки я жив", - написал Влад.

Он добавил, что добровольно пришел на фронт, добровольно и ушел.

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"Все легально. Полтора года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни о чем скучать не буду. Хотя все же буду - это за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дело… До конца не могу поверить, что юридически свободен, хотя не совсем. На учете я все-таки стою. И в случае чего – меня снова заберут. Такая жизнь", - добавил Кочетков.

К слову, причину своей демобилизации он не назвал. Однако его экс-супруга Соломия Витвицкая рассказала, что Кочетков ушел со службы по семейным обстоятельствам.

"Мой бывший муж недавно демобилизовался. Насколько мне известно, по семейным обстоятельствам. С прошлой недели – уже не военный ВСУ", – сказала Соломия в интервью OBOZ.UA.

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