Фильм о Екатерине Павленко называется MonoKate.

На Youtube-канале UA: Перший появился документальный фильм о солистке украинской группы GO_A Екатерине Павленко.

Павленко дала одно интервью после национального отбора на Евровидение в 2020 году, а второе - после того, как группа выбрала песню "Шум" для конкурса. В итоге эти два интервью соединили и получился фильм.

В документальной картине рассказывается о жизни Екатерины. Она обнародовала подробности о перенесенной в детстве болезни, которая едва не стоила ей музыкальной карьеры и даже жизни. Также вы сможете узнать о том, как появилась песня "Шум" и почему Катя положительно воспринимает хейтеров.

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Автор: Диана Могилевич