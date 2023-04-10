Певец перекрасил волосы и уже похвастался результатом.

Солист группы Måneskin Дамиано Давид решился на кардинальные перемены. Певец сделал новую прическу. Теперь Давид стал блондином.

На своей странице в Instagram музыкант показал результат своего преображение. Ранее он сделал короткую стрижку, а теперь он перекрасил волосы.

На снимках Давид позирует без футболки. Певец заметно похудел, а новый цвет волос подчеркивает его острые скулы. Солист Måneskin любит эпатажные образы и нередко удивляет фанатов. В этот раз он превзошел сам себя.

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Реакция поклонников

Не все фанаты оценили новый образ певца. Некоторые поклонники отметили, что солист Måneskin выглядит пугающе. По мнению комментаторов, у Давида нездоровый вид, а его худоба и мешки под глазами могут говорить о том, что ему стоит обратить внимание на свое здоровье. Пользователи пишут:

"Нет... Что с вами происходит, ребята? Слишком много шоу и стресса во многих городах... Начинаешь терять сияние, блеск в глазах и смех... Ты действительно должен быть осторожен"

"А почему он хочет выглядеть как наркоман? Единственный, кто выглядит красиво, а делает все, чтобы стать некрасивым. Но почему?"

"Из красивого мужчину он стал похожим на всех 17-летних мальчиков".

Кто такой Дамиано Давид

Певцу 24 года. В 2021 году группа Måneskin, в которой он является главным солистом, одержала победу на "Евровидении". После этого карьера музыкантов взлетела вверх.

Известно, что Давид поддерживает Украину. Он выступил против полномасштабной войны, которую в нашей стране развязала Россия. Группа Måneskin даже выпустила песню Gasoline, в клипе для которой они показали все ужасы российской агрессии. Помимо этого, музыканты отказались от гастролей на территории РФ.

На одном из концертов группа Måneskin "послали" Путина и его прихвостней. Однако недавно Давид угодил в скандал. Он случайно потоптался по флагу Украины.

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