В сети раскритиковали Дамиано Давида за такой поступок.

Итальянский певец, солист группы Maneskin Дамиано Давид во время концерта в Бостоне прошелся по украинскому флагу, чем знатно разозлил своих поклонников.

На видео, опубликованном в сети, видно, что осудивший войну в Украине Дамиано вышел на сцену в нижнем белье и укутался сине-желтым флагом.

Затем он сбросил его со своих плеч и несколько раз наступил на него. Вероятно, он это сделал случайно, однако пользователи сети остались неумолимы.

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Так, фолловеры призвали распространять это видео в сети и обратились к украинцам: "А всех украинцев, кого не задело это и им ок – я завидую вашему болевому порогу".

Реакция сети на поступок Дамиано Давида

"Это 100% нечаянно, он слишком чувствителен и хорошо относится к Украине. Его просто заносит от адреналина в последнее время"

"Вы злитесь из-за того, что на полу лежит флаг? Он явно поддерживает вас. Блин, некоторые люди слишком плаксивы"

"Та отстаньте вы от него"

"Я думаю, что наш флаг для него просто тряпка. На самом деле люди, которые не живут в Украине, не понимают ценности наших символов и вообще наших чувств. Возможно, они устали от новостей о войне в Украине и хотят жить нормальной жизнью. И наш флаг для них не имеет никакого значения. Но зачем брать его на сцену и играть с ним?"

"Я считаю, что каждый взрослый человек должен нести ответственность за свои поступки. То, что делал Дамиано на протяжении всего концерта в Бостоне, оскорбляет меня как украинку, как жительницу страны, в которой каждый день погибают люди за право жить под этим флагом. Мне больно от этих видео"

Что Дамиано Давид говорит о войне в Украине

Дамиано Давид поддерживает Украину с первых дней войны. Еще в апреле Maneskin выпустили песню Gasoline, в клипе которой показали все ужасы войны в нашей стране.

Кроме того, группа Maneskin отменила все концерты в России, несмотря на то, что в стране-агрессоре у них много поклонников. Таким образом они в очередной раз выразили поддержку Украине.

Также они несколько раз со сцены послали диктатора Владимира Путина.

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