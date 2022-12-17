Итальянский певец, солист группы Maneskin Дамиано Давид во время концерта в Бостоне прошелся по украинскому флагу, чем знатно разозлил своих поклонников.
На видео, опубликованном в сети, видно, что осудивший войну в Украине Дамиано вышел на сцену в нижнем белье и укутался сине-желтым флагом.
Затем он сбросил его со своих плеч и несколько раз наступил на него. Вероятно, он это сделал случайно, однако пользователи сети остались неумолимы.
Так, фолловеры призвали распространять это видео в сети и обратились к украинцам: "А всех украинцев, кого не задело это и им ок – я завидую вашему болевому порогу".
Реакция сети на поступок Дамиано Давида
- "Это 100% нечаянно, он слишком чувствителен и хорошо относится к Украине. Его просто заносит от адреналина в последнее время"
- "Вы злитесь из-за того, что на полу лежит флаг? Он явно поддерживает вас. Блин, некоторые люди слишком плаксивы"
- "Та отстаньте вы от него"
- "Я думаю, что наш флаг для него просто тряпка. На самом деле люди, которые не живут в Украине, не понимают ценности наших символов и вообще наших чувств. Возможно, они устали от новостей о войне в Украине и хотят жить нормальной жизнью. И наш флаг для них не имеет никакого значения. Но зачем брать его на сцену и играть с ним?"
- "Я считаю, что каждый взрослый человек должен нести ответственность за свои поступки. То, что делал Дамиано на протяжении всего концерта в Бостоне, оскорбляет меня как украинку, как жительницу страны, в которой каждый день погибают люди за право жить под этим флагом. Мне больно от этих видео"
Что Дамиано Давид говорит о войне в Украине
Дамиано Давид поддерживает Украину с первых дней войны. Еще в апреле Maneskin выпустили песню Gasoline, в клипе которой показали все ужасы войны в нашей стране.
Кроме того, группа Maneskin отменила все концерты в России, несмотря на то, что в стране-агрессоре у них много поклонников. Таким образом они в очередной раз выразили поддержку Украине.
Также они несколько раз со сцены послали диктатора Владимира Путина.