Отмечается, что речь идет о договоре на установку трех каминов.

В отношении российской журналистки Ксении Собчак подали иск в суд. Телеведущая не заплатила 3 миллиона рублей за установку каминов в доме

По данным Хамовнического суда Москвы, иск зарегистрирован 12 декабря. Его подали от имени ИП Лякишева Елена Владимировна.

Российское издание "Известия" сообщает, что компания обязалась установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и гостиной. Работы были завершены по предоплате. При этом указано, что Собчак не оплатила остаток суммы.

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Telegram-канал Shot пообщался с предпринимателями, которые подали иск на Собчак. По их словам, заказ им поступил в 2020 году.

Согласно договору, они должны были установит три камина в коттедже в "Горках-8" - камин-гриль на веранде, камин с подъемным механизмом в спальне и камин в гостиной. Общая сумма контракта составила не менее 20 миллионов рублей. Они начали выполнять работы, но Собчак перестала платить, поэтому и установка каминов остановилась.

В свою очередь журналистка заявила российским СМИ, что ничего не знает об иске на три миллиона рублей.

"Я не в курсе иска", - заявила Собчак.

Суды против Собчак - что известно

Это далеко не первый иск в отношении телеведущей. 25 октября в Москве задержали коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда "Tatler" Ариана Романовского. Саму Собчак планировали арестовать 26 октября, но она уехала из страны по израильскому паспорту. В этот же день силовики провели обыски в доме журналистки.

Телеведущую и ее коллег подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По данным следствия, команда Собчак требовала деньги за неупоминание в своем Telegram-канале "Тушите свет".

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