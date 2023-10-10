Девушка призналась, что ей было очень сложно.

Защитница Украины Евгения Эмеральд приоткрывает завесу своей личной жизни и постепенно рассказывает о разрыве с военным Евгением Стипанюком, за которым была замужем год.

На днях она призналась, что они действительно расстались, хоть слухи об этом распространялись уже достаточно давно. Сегодня же снайперша призналась, что ушла от супруга еще четыре месяца назад.

В тот период она редко появлялась в соцсетях, прикрываясь бессоными ночами из-за маленькой дочери Афины. Однако, как сейчас рассказала девушка, она просто была в ужасном состоянии. Ей потребовалось время, чтобы восстановиться.

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"Спасибо за поддержку. У меня все хорошо. Я ушла не вчера, а четыре месяца назад. Когда летом я не выходила в сторис и говорила, что не сплю из-за ребенка, на самом деле я была просто в ужасном состоянии, мне понадобилось время, чтобы вернуть себе себя. Сейчас я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться", - рассказала защитница.

Она добавила, что пока не готова ходить на свидания. Возможно, все изменится после того, как она получит официальный развод.

Напомним, ранее Эмеральд намекнула, что муж хочет отобрать у нее дочь.

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