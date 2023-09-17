Однако девушка не намерена сдаваться. Она будет бороться за своего ребенка.

Защитница Украины Евгения Эмеральд недавно намекнула на расставание с мужем, военным Евгением Стипанюком. Она не стала раскрывать подробности, однако сказала, что не все то золото, что блестит.

Сейчас она вновь намекнула на то, что у них не все так хорошо, как было в начале отношений. Девушка в инста-сториз опубликовала видео, которое заставило нервничать ее поклонников. В нем говорится о том, какая реакция была бы у женщины, если муж попытался бы забрать у нее детей после развода.

Такой ролик она подписала очень лаконично: "Актуалочка". Также она показала фото малышки Афины и добавила, что никто не сможет забрать у нее дочь.

Видео дня

В то же время Стипанюк опубликовал фотографию детской и написал: "А я уже приготовил райское место для моей доченьки".

Развод Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка

Пока пара официально не подтвердила, что рассталась. Однако снайперша уже удалила общие фото с супругом и намекнула на то, что они больше не вместе.

"Я писала неделю назад, что не все то золото, что блестит, и не верьте глазам своим. Потому что то, что нам пытаются транслировать, обычно не является правдой. И когда человек пытается из себя что-то строить, когда человек что-то доказывает, поверьте мне, что это вообще не так. И всегда видно, когда человек искренний и когда работает на публику. И рано или поздно все тайное становится явным. Рано или поздно все получат по достоинству", – высказалась Евгения.

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