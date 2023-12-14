Он появился в компании Валерии Старчеус.

Турецкий бизнесмен, проживающий в Украине, Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов о разводе с супругой Лилией подогрел слухи о романе с участницей десятого сезона шоу "Холостяк" Валерией Старчеус.

На днях они вместе посетили благотворительное мероприятие, а затем показались в машине. Они катались по ночному городу.

Стоит отметить, что пара никак не комментирует свои отношения. Известно лишь то, что после того, как Мурат намекнул на развод с Лилией, он все чаще стал появляться в компании других женщин.

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При этом с Валерией он ведет себя достаточно открыто. Например, он прижимается к ее груди и позирует с ней в обнимку.

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

Мурат был женат на певице Ани Лорак. В браке у них родилась дочь София, которая живет с мамой в Москве. Однако и с отцом девочка видится регулярно.

Второй супругой бизнесмена стала визажистка Лилия. При этом не прошло и года после свадьбы, как пара удалила совместные фото и намекнула на развод. О том, что произошло в их отношениях - ни Лилия, ни Мурат не рассказывают.

Сейчас Налчаджиоглу активно выходит в свет с другими женщинами.

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