Они посетили благотворительный ивент.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу появился на светском мероприятии с новой женщиной. На фоне слухов о разводе с визажисткой Лилией Реус он вышел в свет с продюсером Лилией Киш.

Они сфотографировались вместе на благотворительном ивенте. Лилия была одета достаточно сдержанно - в темных оттенках. Мурат также решил надеть черные штаны, жакет и оливковую рубашку.

В кадре Налчаджиоглу приобнимает Киш, а она одной рукой придерживает пиджак.

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"Со своим другом Муратом", - подписала фото Лилия.

Стоит отметить, что на благотворительном мероприятии не было Лилии Реус - второй жены Мурата, с которой он поженился в 2023 году. Вероятно, пара действительно рассталась спустя четыре месяца брака. Хотя ни Мурат, ни Лилия не комментируют свои отношения, а только намекают на то, что у них произошел разлад.

К слову, первой женой Мурата была опальная певица Ани Лорак, с которой он воспитывает дочь Софию. Известно, что девочка живет с мамой в России, но и с отцом она периодически видится. Недавно они вместе были в Турции - на родине Налчаджиоглу.

Напомним, ранее жена экс-мужа Ани Лорак вышла в люди без обручального кольца.

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