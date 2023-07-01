На самом деле принц Уильям мог получить куда больше.

Британские СМИ раскрыли миллионные доходы принца Уильяма. Внук Елизаветы II стал куда богаче после ее смерти. Это связано с тем, что Уильям унаследовал Корнуолльское герцогство от своего отца - Чарльза III, когда тот взошел на престол.

Как сообщает Daily Mail, за 2022-2023 финансовый год старший сын короля Великобритании получит около 7,6 миллиона долларов. А в следующем году, благодаря возможности получать ежегодный "частный доход" с унаследованного герцогства, его "добавочная прибыль" составит более 25 миллионов долларов.

На самом деле принц Уильям мог получить куда больше. Однако так как он унаследовал герцогство в середине года и не был его владельцем все 12 месяцев, часть средств решили оставить для "оборотного капитала". Кенсингтонский дворец попросил о "разовом исключении", чтобы покрывать расходы и оставить сбережения на управление поместьем в следующем году.

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"Герцогство сохранило 8,6 миллионов долларов, оставив Уильяму доход в размере 7,6 миллиона долларов. Ожидается, что в следующем году Уильям получит всю прибыль герцогства", - отмечает издание.

Корнуолльское герцогство является частным поместьем, которое еще в 1337 году основал Эдуард III. С тех пор в королевской семье оно передается от отца к сыну. Деньги, которые приносит поместье, принято использовать для общественной деятельности и благотворительности.

Чарльз III взошел на престол - что известно

8 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II. Престол унаследовал ее сын. 6 мая 2023 года Чарльз III официально стал королем Великобритании.

Вскоре СМИ сообщили, что он боялся заговора и коронации своего сына. Чарльз III ждал возможности стать королем более 70 лет и в определенный момент начал бояться, что у него отберут эту возможность.

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