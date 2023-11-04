Друзья и родные попрощались в Мэтью Перри / фото instagram.com

Прощание с голливудским актером, одним из главных героев ситкома "Друзья" Мэттью Перри состоялось в пятницу, 3 октября. Церемония была закрыта для прессы и поклонников.

Как сообщает The Daily Mail, на похороны Перри его коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер прибыли вместе. Все четверо были подавлены и одеты в черное. Позже к ним присоединился Мэтт Леблан.

Актеры "Друзей" на похоронах Перри / dailymail.co.uk

Очевидец рассказал, что одной из первых в церковь прибыла Энистон. Она была опустошена и очень подавлена. Также на церемонии были мать с отчимом и отец актера. 

Актеры "Друзей" на похоронах Перри / dailymail.co.uk

По словам инсайдера издания, все присутствующие на церемонии много плакали и вспоминали Мэттью. Прощальные речи произнесли самые родные люди знаменитости и его близкие друзья.

Богослужение завершилось исполнением песни Питера Гэбриэла "Don't Give Up" со словами: "Я человек, у которого больше нет мечтаний. Я изменил свое лицо, я изменил свое имя".

Прощание с Перри / dailymail.co.uk

Перри похоронили на кладбище напротив студии Warner Bros, где снимали 10 сезонов сериала "Друзья". Там похоронили целую плеяду голливудских звезд.

Похороны Перри / dailymail.co.uk

Смерть Мэтью Перри

28 октября 2023 г. Мэтью Перри найден мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование.

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