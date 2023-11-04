На церемонии присутствовали пятеро коллег Перри по ситкому "Друзья".

Прощание с голливудским актером, одним из главных героев ситкома "Друзья" Мэттью Перри состоялось в пятницу, 3 октября. Церемония была закрыта для прессы и поклонников.

Как сообщает The Daily Mail, на похороны Перри его коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер прибыли вместе. Все четверо были подавлены и одеты в черное. Позже к ним присоединился Мэтт Леблан.

Очевидец рассказал, что одной из первых в церковь прибыла Энистон. Она была опустошена и очень подавлена. Также на церемонии были мать с отчимом и отец актера.

По словам инсайдера издания, все присутствующие на церемонии много плакали и вспоминали Мэттью. Прощальные речи произнесли самые родные люди знаменитости и его близкие друзья.

Богослужение завершилось исполнением песни Питера Гэбриэла "Don't Give Up" со словами: "Я человек, у которого больше нет мечтаний. Я изменил свое лицо, я изменил свое имя".

Перри похоронили на кладбище напротив студии Warner Bros, где снимали 10 сезонов сериала "Друзья". Там похоронили целую плеяду голливудских звезд.

Смерть Мэтью Перри

28 октября 2023 г. Мэтью Перри найден мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование.

Вас также могут заинтересовать новости: