Элизабет Мари Шевалье несколько раз была на свиданиях, но дальше одноразовых встреч ее отношения с мужчинами не заходили.

Американская модель Элизабет Мари Шевалье рассказала, что не может найти себе парня из-за внешности.

Об этом сообщает Mirror.

По словам девушки, полгода назад она рассталась со своим возлюбленным. С тех пор она не может найти себе парня. Конечно, одноразовые свидания случались, но дальше этого ничего не заходило.

"Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая – мой рост 178 см, и я красивая, и у меня очень сильный характер. Я на самом деле очень милая и любящая, поэтому, если бы они нашли время, чтобы узнать меня получше, они бы это поняли. У меня были свидания, на которых парни просто не могли со мной разговаривать", – рассказала модель.

Напомним, ранее украинская звезда Playboy Даша Астафьева жестко "расправилась" с хейтерами.

Вас также могут заинтересовать новости: