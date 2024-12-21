Артистка была лаконичной и не стала высказываться в сторону ведущего.

Известная украинская певица Камалия узнала о скандальном высказывании в свою сторону популярного украинского ведущего Славы Соломки. Звезда отреагировала на заявление шоумена, который ранее назвал артистку "бездарной".

Как известно, на днях телезвезда заявил, что считает весь украинский шоу-бизнес лицемерным. Свое видение он объяснил тем, что якобы многие украинские звезды относятся дружелюбно к Камалии только для того, чтобы попасть на премию YUNA, основателем которой является бывший муж певицы миллиардер Мохаммад Захур.

Слава убежден, что на самом деле якобы никто из них не считает ее талантливой и общается с исполнительницей ради выгоды. От себя Соломка добавил, что Камалия - "бездарная". Он готов говорить звездам все в лицо и не собирается скрывать свое истинное отношение к ним.

Видео дня

Знаменитость уже успела отреагировать на резкие высказывания ведущего в ее сторону. В частности, она на своей странице в Instagram она сделала репост новости украинского издания с таким заголовком: "Слава Соломка некорректно высказался относительно Камалии". Правда, артистка отказалась от комментариев и высказываний в сторону шоумена. Она лишь дала понять, что знает о словах Соломки.

К слову, ведущий также ранее прокомментировал развод Камалии с миллиардером пакистанского происхождения. Тогда он поставил под сомнение подлинность их разрыва и заявил, что пара якобы пиарится на этом, а на самом деле они до сих пор вместе.

Напомним, ранее Камалия призналась, как переживает разлуку с 11-летними дочерьми от Мохаммада Захура. Артистка также рассказала, будут ли девушки возвращаться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: