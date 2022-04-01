Певица забрала детей и выехала из Украины после начала бомбежки Киева.

Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская после начала широкомасштабного вторжения России в Украину забрала своих двоих малолетних детей и покинула страну. После этого на нее вылилось немало хейта за этот поступок.

Сейчас Каминская поспешила на него ответить в своем блоге в Instagram.

Слава рассказала, что в социальных сетях регулярно читает не самые приятные комментарии в свой адрес о том, что она якобы сбежала из страны. Также ей пишут с претензиями за то, что она не перешла на украинский язык.

"Вместо того чтобы поддерживать друг друга, вы сами распространяете фейковую информацию о том, кто куда выехал и какую границу пересёк. Это цинизм, а не патриотизм. Вы упрекаете меня в языке, на котором я говорю - это фашизм, а не патриотизм !", - написала Слава Каминская.

Артистка призвала всех хейтеров и недовольных ее решениями отписаться.

Отметим, спустя несколько дней после начала активных обстрелов жилых районов Киева бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская уехала с детьми за границу.

Напомним, Каминская заявила, что помирилась с экс-коллегой Викторией Смеюхой на фоне войны. Слава позвонила своей сопернице после того, как увидела новости об обстреле Харькова.

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