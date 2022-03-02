Артист больше не будет выступать в России.

Украинский артист Макс Барских жестко "проехался" по Российской Федерации, которая вторглась в Украину 24 февраля. Также он сказал, что больше не будет выступать в стране-агрессоре.

"Территория РФ вычеркивается из моей географии. Кроме всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию никто не захочет приезжать, вас никто не захочет видеть. Уже отменили рейсы, самолеты, заметили? Вы постоянно гоните на Америку, на Европу, а сами комфортно живете. Теперь медленно смотрите за тем, как вас будут отключать от всего мира. И вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия. Удачи вам и успехов", - сказал Макс Барских.

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