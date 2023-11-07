Отменены все пять концертов группы, которые должны были состояться в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве.

Польская компания Winiary Bookings отменила концерты украинской группы "Пошлая Молли". Это произошло после скандальных высказываний солиста группы Кирилла "Бледного" Тимошенко о том, что его "бесит" польский язык, и его предложения Польше "вступить в Российскую империю".

Об этом говорится в сообщении Winiary Bookings в Facebook. Отмечается, что отменены все пять концертов группы, которые должны были состояться в Гданьске, Познани, Кракове, Вроцлаве и Варшаве. Выступления были запланированы на ноябрь и декабрь 2023 года.

"В связи с комментариями солиста "Пошлая Молли" в сети, сообщаем об отмене концертов. (...) Все билеты необходимо вернуть непосредственно по месту их приобретения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Скандал с солистом группы "Пошлая Молли"

Солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко выдал в соцсетях речь о том, что его "бесит" польский язык. Он посоветовал полякам общаться не на родном языке, а на русском. Более того, он предложил Польше "вернуться" в состав Российской империи.

"Меня на* бесит польский язык, я не понимаю, зачем говорить на этом уе**нском языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном на** й языке", – посоветовал полякам рокер.

После того, как ситуация получила огласку, Тимошенко попытался оправдаться за свои слова и заявил, что все сказанное было шуткой. Он попросил прощения у поляков и сказал, что уважает все нации и культуры. В то же время поляки предложили гнать группу из Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: