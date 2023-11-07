Он заявил, что это была шутка.

Солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко записал видеообращение к поклонникам, в котором объяснил свои слова относительно того, что поляки должны выучить "нормальный язык" - русский. Он заявил, что просто хотел пошутить по поводу того, что Польша должна вступить в Российскую империю, однако поляки его юмор не оценили.

"Когда я выкладывал это видео, мне показалось, что прикол читается. Очевидно, что это толстый рофл, что это лирический герой, пародия на имперского русского. Очевидно, юмор не для всех, юмор немного некорректен в ситуации. Какая Российская империя? Вы знаете, что я – украинец. Вы знаете мою позицию. Можете в интернете прочитать, я ничего не скрываю", – сказал Тимошенко.

Также он попросил извинения у поляков и сказал, что уважает все нации и культуры. При этом пользователи сети предложили гнать группу "Пошлая Молли" из Польши, где у нее должны состояться несколько концертов.

Реакция пользователей сети

"Урод! Даже украинский не выучил, а что-то рассказывает о польском. Фу, надеюсь, тебя отправят в Россию"

"Я бы депортировал его из Польши после таких заявлений"

"Хочешь вокруг слушать русский язык - едь в Россию"

"А можно как-то передать его высказывания о польском языке польским спецслужбам, чтобы ему запретили въезд? Пусть несет ответственность"

Скандал с Кириллом "Бледным" Тимошенко - с чего все началось

Ранее Тимошенко выдал гневную речь о польском языке и посоветовал всем выучить русский. Для этого Бледный предложил Польше вернуться в состав Российской империи.

"Меня на* бесит польский язык, я не понимаю, зачем говорить на этом уе**нском языке, когда есть русский язык. Реально, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном на**й языке", - посоветовал полякам рокер.

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