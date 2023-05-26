Олег Боднарчук рассказал "интересную историю" о певице и ее муже.

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук высказался о скандале на Евровидении, который разгорелся из-за певицы Русланы. Звезда не выступила на главной сцене в Ливерпуле, этому предшествовали ее заявления, в которых она отмечала, что ее не пригласили.

По словам Боднарчука, с Русланой произошла "интересная история". Он вспомнил Евровидение 2017 года, которое проходило в Украине. Тогда, утверждает продюсер, певица и ее муж "захватили" весь процесс подготовки.

"С Русланой такая произошла интересная история. Возможно, можно было написать сценарий и снять мини-сериал для Netflix. Потому что эта история состоит из двух частей. Первая часть, давай вспомним 2017 год и Евровидение в Киеве. Я имел честь начинать подготовку к этому конкурсу, меня выбрали креативным продюсером Евровидения в Киеве. И мы три месяца работали с командой, которая приехала из Швеции, Германии, она была сборная... Разрабатывали, много у нас было интересных идей. И в какой-то прекрасный момент команда Русланы с мужем Ксенофонтовым и с господином Грицаком рейдерски захватили вообще весь процесс подготовки к Евровидению", - заявил режиссер в интервью для Алины Доротюк.

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Как утверждает Боднарчук, его и всю команду "подвинули". Мало того, в программу конкурса добавили выступление Русланы, хотя планировалось посвятить событие Джамале, одержавшей победу на Евровидении в 2016 году.

"Они рейдерски захватили всю концепцию. Впихнули выступление Русланы... Мало того, что это было Евровидение в честь Джамалы, а супер-перформанс был у Русланы... У меня возникает логичный вопрос. Это было справедливо вообще? В отношении Джамалы, концепции конкурса, вообще в отношении человеческих норм. Нет, это было несправедливо. То, что произошло с Русланой в этом году, когда концепцией конкурса были наши участники, занявшие с первого по десятое места, они почти все были задействованы. Было ли справедливо не включить Руслану? Нет, это было несправедливо... Конечно, Руслану там бы встретили аплодисментами, все бы вспомнили первую победу Украины. Ей было там место. Но когда ты составляешь первое "несправедливо", второе "несправедливо", то вместе это получается - очень справедливо", - рассказал Боднарчук.

Впрочем, он отметил, что в этом году ситуация с Русланой вызвала у него жалость. По словам продюсера, певица напоминала о себе, однако не попала на сцену в финале. И это, признал Боднарчук, не украшает Украину.

Скандал вокруг Русланы и Евровидения-что известно

В апреле вокруг Евровидения-2023 вспыхнул скандал из-за Русланы. Продюсер певицы заявил, что ее не пригласили на конкурс. Сама Руслана впоследствии резко отреагировала на "бойкот" та отметила, что от нее мало что зависело.

О скандале высказывался и артист Андрей Данилко. Он возмущался тем, что Руслану не пригласили, однако пригласили других звезд, которые не имели отношения к Евровидению.

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