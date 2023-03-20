Боднарчук возмутился тем, что Полякову сравнивали с Кароль.

Украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук раскритиковал певицу Олю Полякову и ее интервью для журналистики Рамины. Он очень возмутился из-за того, что артистку поставили на один уровень с Тиной Кароль.

Так, на своей странице в Facebook Боднарчук заявил, что во время интервью Полякова не давала журналистке задавать себе вопросы. Вместо этого певица рассказывала о том, что интересно именно ей.

"Оля - энергичная, живая, веселая, она могла говорить три часа и мы бы ее слушали с открытым ртом, еще плюс два... Рамина сразу поняла свое место на этом интервью и как прокурор Пшонка свалил с Украины, мысленно, покинула съемочную площадку - уснула. Певицу это вполне устроило. Все интервью - это сплошное промо нового шоу артистки. Были кадры закулисья, с самого концерта. Оля - новая. Программа беспрецендентная. Столько работы. Имя режиссера забыли упомянуть, но это неудивительно", - написал продюсер.

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Также он возмутился воспоминаниями Поляковой. Певица рассказала, что в начале карьеры ей приходилось есть то, что едят операторы и режиссеры. Кроме этого, Боднарчук "прошелся" по Поляковой за ее творчество.

"Кульминацией интервью Рамины был гениальный вопрос, мол, так чей же трон королевы украинской песни, твой, Оля, или Тины Кароль? Это, подчеркиваю, гениальный вопрос, как по мне... Исполнительницу, которая всю свою жизнь паразитировала на плохом вкусе большого количества украинской аудитории и пела про "шлепки", "плавочки с булавочкой", "ночную жрицу", фактически клоунессу, поставили в один ряд с певицей, которая хотя бы пытается быть ценностной и сложной... Представляете интервьюера, которая бы в Америке спросила у Карди Би, мол, сейчас идут мысли: вы королева песни всех времен, или Уитни Хьюстон? И представьте, если бы хип-хоперша начала серьезно размышлять над ответом к этому вопросом", - добавил продюсер.

Также Боднарчук раскритиковал Рамину, которая якобы не захотела придумывать сложные и интересные вопросы для Поляковой. Кроме этого, режиссер напомнил певице о ее словах относительно песен Златы Огневич, которые она и Ефросинина недавно захейтили. По словам Боднарчука, он бы спросил у Поляковой, не стыдно ли ей за тот период творчества, когда она "паразитировала на плохом музыкальном вкусе украинцев".

"От отсутствия умных вопросов не появляются интересные ответы, от отсутствия смелых интервьюеров не появляются значимые интервью", - резюмировал Боднарчук.

Напомним, в интервью Рамине Полякова рассказывала о скандалах с Кароль и отмечала, что в украинском шоу-бизнесе места хватит всем, а слухи об их конкуренции раздуваются намеренно, "ради развлечения".

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