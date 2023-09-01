Женщина рассказала, что ей не дали передать флаг музыкантам, а затем и вовсе его отобрали.

В Грузии на концерте группы Imagine Dragons, члены которой являются амбассадорами UNITED24 и поддерживают Украину, разгорелся скандал. Фанатке, которая пришла на выступление с флагом нашей страны, не позволили его развернуть.

Концерт проходил в Тбилиси, на стадионе Михаила Месхи. Женщина хотела пронести флаг Украины, чтобы передать его артистам или же просто развернуть его во время выступления, сообщает телеканал Mtavari.

Служба безопасности концертного зала требовала, чтобы фанатка спрятала флаг. В комментарии для телеканала она рассказала, что затем у нее и вовсе его отобрали.

Помимо этого, она прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook. Кристина Яхуа, которая поддерживает Украину и неоднократно посещала концерты с флагом нашей страны, была крайне возмущена.

"Ко мне подошла служба безопасности AlphaGreenSecurityService, которая обеспечивала внутреннюю безопасность концерта Imagine Dragons, и попросила убрать украинский флаг, спрятать его и вообще не показывать. Причина: неуверенное предложение и просьба организаторов. В то же время хочу напомнить, что на входе также были сняты грузинские флаги. Мы все знаем, кого и как поддерживают Imagine Dragons. Дэн Рейнольдс, ребята из Imagine Dragons, вы должны знать, что ребята из службы безопасности Грузии отобрали у меня со сцены украинский флаг по "правилам организаторов", - написала она.

Музыканты из Imagine Dragons информацию о скандальном инциденте пока что не комментировали. Организаторы концерта, на которых ссылалась охрана, отбирающая флаг Украины у фанатки, пока что не отреагировала.

Напомним, Imagine Dragons активно поддерживают Украину. Они помогают собирать деньги для пострадавших из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ. Помимо этого, музыканты нередко разворачивают флаг нашей страны на своих выступлениях, а не так давно они сделали это вместе с подростком из Украины, который снялся в их клипе.

Вас также могут заинтересовать новости: