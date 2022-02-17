Концерт во Дворце спорта в Киеве россиянин запланировал на март.

Исполнителя русского шансона Михаила Шуфутинского не пустят на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Это в комментарии Укринформ подтвердил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На границе певец получит запрет на въезд в Украину.

Концерт в Дворце спорта Киева россиянин запланировал на март.

"У нас на данный момент есть достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и во время попытки его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину", - сказал Демченко.

Он добавил, что пограничники постоянно устанавливают и выделяют людей, которые нарушали украинское законодательство, в частности, незаконно посещая оккупированные территории.

"Это сотни людей, это кропотливая работа - установить, зафиксировать, доказать, что человек мог незаконно посещать оккупированные территории. Естественно, что общественность больше реагирует на публичных людей – актеров, певцов, дипломатов, но это касается всех граждан - и Украины, и иностранцев", - пояснил спикер ГПСУ.

Для иностранцев, которые незаконно посещали оккупированные территории, грозит админответственность и запрет на въезд на три года.

При этом решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска во время непосредственной попытки человека пересечь границу.

Вас также могут заинтересовать новости: