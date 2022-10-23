Премию он получил за фейсбук-дневник "Небо над Харьковом".

Украинский писатель Сергей Жадан получил Премию мира немецкой книготорговли за фейсбук-дневник "Небо над Харьковом", который недавно вышел в ФРГ. Церемония состоялась сегодня, 23 октября, во Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщает DW.

По данным издания, друзья Жадана из Германии собрали все его публикации в соцсетях и создали книгу. Сам писатель говорит о том, что даже представить не мог, что все эти публикации могут быть собраны в одну книгу.

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"Некоторые записи я делал в дороге, некоторые - рядом с украинскими солдатами в бою. Многое также было написано из бомбоубежища", - рассказал автор.

Также отмечается, что Жадан получил эту награду "за выдающиеся художественные работы, а также за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям на войне и помогает им, рискуя жизнью".

Сергей Жадан: позиция по войне

Сергей Жадан родом из Харькова. Он настолько любит свой город, что решил остаться в нем, несмотря на постоянные бомбежки со стороны российских оккупантов.

С начала полномасштабной войны он занялся волонтерством, а также выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Кроме того, недавно он получил награду за оборону Харькова.

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