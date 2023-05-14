Артистка так увлеклась танцами, что попала в курьез.

Украинская артистка Верка Сердючка выступила в финале Евровидения-2023, которое прошло 13 мая в Ливерпуле. Знаменитость исполнила хит Russia goodbye.

Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Сердючки, так задорно танцевал и прыгал на сцене, что внезапно с него слетела одна туфля и улетела в зал.

Однако он не растерялся и продолжил выступление, ведь поклонники с невероятной радостью и аплодисментами встретили его на сцене Евровидения.

К слову, представитель Финляндии Käärijä в интервью "24 каналу" рассказал, что Сердючка является его любимой украинской исполнительницей.

"Когда Евровидение было у нас, в Хельсинки, здесь выступала Верка Сердючка. Обожаю ее. Это было невероятно, безумно и весело", - сказал артист, занявший второе место на конкурсе в этом году.

Андрей Данилко не хочет участвовать в Евровидении

Артист представлял Украину на конкурсе в 2007 году, однако тогда он занял второе место. После этого он отрекся от участия в вокальном шоу. По его словам, Евровидение отнимает слишком много сил.

"Мне говорили, попробовать второй раз (пойти на Евровидение - УНИАН). Вот хоть пристрелите меня! Никогда в жизни. Это очень эмоционально изнурительная история. Ты попадаешь под такое давление. Здесь тебя любят, здесь тебя ненавидят, здесь проклинают", - сообщил Данилко в комментарии для УНИАН.

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