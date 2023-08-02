Он до сих про остается один.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, заговорил о любви. Обычно он не любит обсуждать свою личную жизнь, но в интервью для YouTube-канала "И грянул Грэм" сделал исключение.

По словам артиста, он помнит, что такое бабочки в животе. И добавляет, что люди в период влюбленности всегда меняются, становятся лучше.

Однако у него так и не получилось создать крепкую семью. Если раньше он переживал по этому поводу, то сейчас уже смирился.

"Бабочки в животе? Но мы становимся лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что имею момент создавать. Люди, которые находятся в этой профессии, – они влюбляются, чтобы были эмоции", - сказал Данилко.

Отметим, Данилко приписывали роман с его сценической "мамой" Инной Белоконь. Однако женщина уже много лет замужем и у нее есть дети.

Больше о личной жизни Данилко и слухах вокруг нее ничего неизвестно. Артист не делится никакими подробностями.

Напомним, Верка Сердючка взбесила россиян на фестивале Лаймы Вайкуле. Жители страны-агрессора начали "плеваться желчью" в нее.

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