Примечательно, что это произошло после того, как Дженнер пыталась высмеивать Гомес.

Известная певица Селена Гомес обошла модель Кайли Дженнер по количеству подписчиков в Instagram. Теперь сестра Ким Кардашьян не может похвастаться тем, что является королевой социальных сетей.

Так, у Гомес уже более 381 миллиона подписчиков, а у Дженнер - 380 млн. Звезды пока что не комментировали случившееся, однако пользователи сети уже поздравляют певицу, которая совсем недавно жаловалась на токсичность Instagram.

Гомес рассказывала, что она не ведет свою страничку в Instagram. Она отправляет фото и посты своему помощнику, а он все публикует. Так певица пытается защитить себя от токсичного влияния пользователей, которые часто критикуют ее внешность. Примечательно, что Гомес обогнала Дженнер по популярности в Instagram после того, как модель пыталась унизить певицу. В сети уже шутят, что модель настигла карма.

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Скандал между Гомес и Дженнер

Не так давно сестра Кардашьян открыто провоцировала певицу на конфликт. Более того, к своим провокация Дженнер привлекала Хейли Бибер - жену бывшего парня Гомес Джастина Бибера.

Так, певица опубликовала видео, в котором рассказала, что у нее случился "неприятный инцидент" - она переборщила с ламинированием бровей. Буквально через несколько часов Дженнер разместила фото, на котором показала свои брови и написала "это был инцидент?". Более того, после этого она опубликовала фото с Хейли Бибер, которая тоже показывала свои брови.

Судя по всему, так Дженнер и ее подруга хотели высмеять Гомес. Однако после волны критики сестре Кардашьян пришлось извиняться. Она написала, что не пыталась задеть Гомес и якобы даже не знала о ее "инциденте" с бровями.

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