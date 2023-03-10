С годами певица будто бы потеряла свою искреннюю улыбку.

Певице Селене Гомес 30 лет. Она построила карьеру и стала невероятно популярной, однако с годами в ее жизнь приходило все больше проблем. Гомес упорно борется со всеми сложностями и пытается сохранить в себе того ребенка, которым когда-то была.

Недавно певица показала, как она выглядела в детстве. Гомес была малышкой с добрыми глазами и лучезарной улыбкой. На своей странице в Instagram звезда обратилась к себе маленькой и написала:

Дорогая маленькая я, пожалуйста, не бойся просить о помощи.

По случаю 8 марта Гомес призвала всех женщин начать себя уважать, относиться к себе с нежностью. Певица советует написать послание к своему внутреннему ребенку и наклеить его на зеркало. Так, считает звезда, каждый день можно будет вспоминать о том, что каждый человек заслуживает большего.

Фанаты заметили, что сейчас певица часто кажется грустной, а на детских фото она была улыбчивой и радостной. Многие связывают это с тем, что журналисты продолжают обсуждать фигуру Гомес и постоянно сравнивают ее с Хейли Бибер - женой его бывшего парня Джастина Бибера.

Напомним, ранее Селена Гомес обошла Кайли Дженнер по популярности в Instagram. Любопытно, что это случилось сразу после того, как сестра Кардашьян пыталась высмеивать певицу.

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