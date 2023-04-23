Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, однако сейчас она засветилась в Москве.

Украинский певец и солист группы Quest Pistols Антон Савлепов прокомментировал поступок своей жены - актрисы Ирины Горбачевой, которая недавно повеселилась в РФ. Она молчала о войне, а теперь ее заметили в Москве.

Савлепов отметил, что не общается с Горбачевой. По словам певца, актриса принимает собственные решения. Артист намекнул на то, что он не несет ответственности за ее поступки.

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", - сказал артист в комментарии для ТСН.

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Впрочем, певец не стал подробно рассказывать о своих отношениях с Горбачевой. Расторгли ли они брак официально, а также что стало причиной прекращения отношений - Савлепов не уточнил.

Что известно об отношениях Савлепова и Горбачевой

Певец закрутил роман с актрисой, которая строила карьеру в РФ, однако родилась и 9 лет прожила в Мариуполе, с 2020 года. В 2021 году они тайно поженились. Савлепов рассказывал, что он сделал предложение Горбачевой во время телефонного разговора.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины актриса не стала осуждать российскую агрессию. Она лишь заявила, что отменяет свои выступления. Впрочем, недавно Горбачева засветилась в Москве. Там она посетила кинофестиваль, где восхваляла режиссера страны-агрессора Бориса Хлебникова.

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