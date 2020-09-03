Певица показала фото с разницей в семь месяцев.

Экс-"виагра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фотографии, где она позирует в нижнем белье.

Звезда решила показать, как похудела за 7 месяцев после родов. На одном из фото девушка весит 73 килограмма, а на втором - уже 59 килограмм.

"Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", - написала Санта.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич