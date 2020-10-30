У старшего сына Димопулос день рождения.

Певица Санта Димопулос - это одна из самых ярких участников шоу "Танцы со звездами". Она смогла не только добиться успеха в своей карьере, но и успешно совмещать работу с материнскими обязанностями.

В своем Инстаграме звезда поздравила старшего сына Даниэля с 12-летием. В своем посте певица рассказала, что гордится своим сыном и желает ему быть особенным.

"Моя бесконечная любовь, мой первенец, мой друг, мой учитель, душа моя, гордость и радость! 12 лет абсолютного счастья и благодарности за такого ребенка. В тебе столько добра, энергии, света и харизмы! Ты открыт этому миру и твоя улыбка озаряет все вокруг!" - написала Санта.

Димопулос пожелала сыну всегда верить в свои силы и не падать духом. Напомним, что Санта сожительствовала с Андреем Джеджулой и родила от него сына, а сейчас состоит в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. Год назад у пары родилась дочь София.

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Автор: Екатерина Пулатова