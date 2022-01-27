Коллекцию представят 22 февраля.

Известный американский рэпер Канье Уэст решил устроить модный показ с участием бездомных.

Об этом пишет TMZ.

Известно, что музыкант тесно сотрудничает с брендом Skid Row Fashion Week. Именно с ним он проведет показ.

Сообщается, что коллекция будет представлена 22 февраля. В показе примут участие бездомные, сотрудничающие с маркой.

По словам основателя бренда Дэвида Сабастиана, с которым работает Канье, все средства, вырученные от коллаборации с музыкантом, они направят на помощь жителям бедного района Лос-Анджелеса Скид Роу. В этой части города бездомных людей нанимают для работы.

Читайте такжеКанье Уэст избил попросившего у него автограф фаната - СМИНапомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст рэпер решил стать бездомным и превратить свои дома в церкви.

Канье Уэст: что известно о рэпере

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер.

Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

На творчество исполнителя очень повлияла смерть его матери Донды Уэст 10 ноября 2007 года.

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом 170 миллионов долларов на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов, что делает его самым богатым рэпером в мире.

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