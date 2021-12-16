Канье Уэст призвал бороться с капитализмом.

Популярный американский рэпер Канье Уэст раскритиковал капитализм, который "убивает нас". Музыкант заявил, что уже через год станет бездомным.

Уэст дал интервью художнику Тино Сегалу. Оно вышло в новом выпуске журнала 032c, а его фотографии опубликовал пользователь Reddit.

"Через год я стану бездомным. Я собираюсь превратить все свои дома в церкви. Мы сделаем приют, и это будет место, куда может пойти каждый. Это будет похоже на коммуну художников, там всегда будет еда", – отметил он.

Канье Уэст призвал отказаться от капитализма.

Канье Уэст: что известно о рэпере

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер.

Читайте такжеМладше на 13 лет: Ким Кардашьян закрутила роман с молодым комиком (фото)Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

На творчество исполнителя очень повлияла смерть его матери Донды Уэст 10 ноября 2007 года.

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом 170 миллионов долларов на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов, что делает его самым богатым рэпером в мире.

В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. 24 мая 2014 пара поженилась во Флоренции. У Канье и Ким четверо детей: дочка Норт, сын Сэйнт, дочка Чикаго (рождена с помощью суррогатного материнства) и сын Салм Уэст. В феврале текущего года стало известно, что пара разводится.

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Автор: Катерина Шварц