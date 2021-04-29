Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

Бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

«Сделала первый шаг», – написала Волкова под снимком в Instagram, на котором она позирует возле таблички партии.

При этом экс-солистка процитировала одну из самых популярных песен «Тату»: «Нас не догонят».

Выборы в Госдуму РФ

Как известно, участие в праймериз – это обязательное условие для выдвижения кандидата от «Единой России» на выборы. В 2021 году они пройдут по всей России с 24 по 30 мая.

А выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

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Автор: Катерина Шварц