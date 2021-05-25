Как живет телеведущая Руслана Писанка и ее муж, рассказали журналисты.

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка показала загородный дом, в котором живет вместе со своим мужем Игорем.

Об этом говорится в программе "ЖВЛ".

Пара поделилась, что свадьбу они сыграли в загородном доме, где сейчас и проживают. Но на тот момент их гнездышко находилось на стадии стройки.

Как рассказали журналисты, Игорь помог Руслане Писанке достроить загородный дом и полностью изменил ее привычную жизнь.

Руслана Писанка: чем известна актриса

Руслана Писанка - украинская телеведущая и актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в фильмах «Москаль-волшебник», «Огнем и мечом» и «Такси для ангела».

Писанка снималась в кино до 2015 года, тогда же она решила сделать перерыв в кинокарьере и сосредоточиться на работе в театре.

Читайте такжеРуслана Писанка впервые прокомментировала отсутствие детей (видео)13 октября 2016 года в Украине состоялась премьера полнометражного анимационного фильма режиссера Манука Депояна «Никита Кожемяка», в котором Писанка озвучила злодейку Сирингу.

В 2017 году Писанка и ее муж Игорь Исаков стали участниками реалити-шоу «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ.

25 февраля 2019 состоялась премьера костюмированной драмы «Крепостная» на канале СТБ, где эпизодическую роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой сыграла Писанка.

12 мая 2020 года начался показ детективного телесериала «Филин» главную роль в котором она сыграла. Как утверждает сама Писанка, за последние двадцать лет — это ее первая большая роль в многосерийной картине.

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Автор: Ольга Робейко