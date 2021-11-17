Хамайко пропустила выпускной, Гринчук разыграл преподавателя, Таран праздновала Новый год в общежитии, а Витвицкая покорила Эльбрус.

Сегодня, 17 ноября, отмечается международный день студента. В честь праздника звезды канала 1+1 вспомнили свои студенческие годы: почему Валентина Хамайко пропустила выпускной, как Святослав Гринчук разыграл преподавателя с помощью песни The Beatles, как коренная киевлянка Лидия Таран праздновала Новый год в студенческом общежитии и как Соломия Витвицкая на третьем курсе покорила Эльбрус.

Лидия Таран, ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта "Осуществи мечту" самые яркие студенческие воспоминания связывает с посиделками в общежитии:

"Помню, как праздновали Новый год в комнате сокурсников. И посредине стояли 2 трехлитровые банки, в которые капала вода с потолка. Тогда главной задачей было не перевернуть их во время танцев. Было даже такое, что мы ходили с вертепом в общественном транспорте – пели песни".

Валентина Хамайко, ведущая "Завтрак. Выходной", вместо выпускного в университете записывала свою первую программу на телевидении.

"Юность – прекрасное время для новых идей, проб, хороших дел! Я рада, что уже тогда в университете начала работать над своей телекарьерой. Только после съемки я смогла присоединиться к выпускному".

Читайте такжеАмадор Лопес, Монро, Слава Каминская: кого из звезд называли чужим именем в постелиВедущего ТСН Святослава Гринчука до сих пор греют теплые воспоминания о студенческой жизни. А еще именно в университете он встретил своих лучших друзей.

"Когда разнообразные флешмобы не были мейнстримом, то договорились с одногруппниками во время лекции спеть преподавателю одну из песен The Beatles. Просто его имя созвучно с именем героя. Получилось весело! Подняли настроение себе и преподавателю! Тогда же, в университете, я встретил своих лучших друзей и все пять лет проучился с будущей женой. Мы с Кристиной пронесли нашу дружбу через пары, сессии, зачеты. А много лет спустя нашей лучшей общей дипломной работой стала дочь Дзвинка".

Ведущая ТСН и "Впечатляющие истории ТСН" Соломия Витвицкая училась на факультете журналистики. Телезвезда напоминает, что это было время без мобильных телефонов и Интернета. А еще она постоянно была в поисках новых впечатлений – и нашла их на вершине Эльбруса:

"Помню, на первом курсе печатала реферат на компьютере, напоминавший больше печатную машинку. Пожалуй, сейчас это кому-то трудно представить… Но времена были классные! У меня была активная студенческая жизнь! На 3-м курсе я поднялась на самую высокую гору в Европе – Эльбрус. К восхождению готовились несколько недель. А когда-то еще спускалась в самую длинную гипсовую пещеру в мире – "Оптимистичную". Она находится в Тернопольской области".

Напомним, ранее ведущая 1+1 Лидия Таран попала в страшное ДТП.

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Автор: Диана Могилевич