Стас Садальский прилетел в Грузию, чтобы попрощаться с легендарным актером и певцом.

Российский актер Стас Садальский, который тесно общался с покойным Вахтангом Кикабидзе, вспомнил о последних словах, услышанных из уст известного грузина.

Как сказал Садальский, Кикабидзе предчувствовал свою смерть, поэтому в новогоднюю ночь вспоминал о своей покойной жене Ирине.

"Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: "Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", - вспомнил Садальский.

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Умер Вахтанг Кикабидзе: подробности

Советский и грузинский певец, автор песен и киноактёр скончался в возрасте 84 лет 15 января. Причина смерти неизвестна, однако в СМИ пишут, что в последние годы Кикабидзе боролся с болезнью.

Отметим, что Кикабидзе поддерживал Украину и выступил против кровожадной войны, развязанной Кремлем.

Все деньги, собранные на юбилейном концерте в Батуми в честь 84-летия Вахтанг Кикабидзе передал в помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, летом 2022 года Вахтанг Кикабидзе купил бус украинским военным.

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