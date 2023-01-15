Ушел из жизни легендарный актёр.

В Грузии, на 85-м году жизни умер известный актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации. Кем был Вахтанг Кикабидзе, как он поддерживал Украину в борьбе против российской агрессии и почему умер актёр - читайте в материале УНИАН.

Вахтанг Кикабидзе - биография Бубы

Легендарный грузинский актер Вахтанг Константинович Кикабидзе родился в июле 1938 года, в Тбилиси. В 1959-м стал артистом Тбилисской филармонии. В 1960-е и 1970-е выступал с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра" - таким было начало его творческого пути.

В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году - в фильме "Встречи в горах". Но его первой серьезной работой стала картина "Не горюй!" в 1969 году режиссера Георгия Данелия. За нее Кикабидзе в 1979-м году получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания). Фильм принес Вахтангу успех среди зрителей и признание критиков. Далее были работы "Я следователь" (1972), "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "Пропавшая экспедиция" (1975). В 1977-м актер снялся у Георгия Данелия в "Мимино" - в роли летчика Валико Мизандари из небольшого грузинского поселка, который мечтал летать на больших лайнерах. К Вахтангу пришла новая волна популярности и всесоюзная любовь. На родине актера ласково называли - Буба Кикабидзе.

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В 1981-м Кикабидзе снял свой первый фильм - лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", а в 1983 году за эту работу он получил "Гран-при" на фестивале в Габрово. В 1985-м Вахтанг Кикабидзе снял комедию "Мужчины и все остальные" (1985), где исполнил главную роль. С 1986 года по 1990 год - возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии "Рэро". В 1990-е и 2000-е годы актер стал реже сниматься и больше сосредоточился на концертной деятельности.

Вахтанг Кикабидзе имеет множество премий и наград, среди них - Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии и множество орденов.

Вахтанг Кикабидзе и поддержка Украины - что пророчил актер кровавому диктатору

В мирное время Вахтанг Кикабидзе был частым гостем в Украине, хорошо знал украинского президента Владимира Зеленского. Актёр был глубоко шокирован войной, которую Россия развязала против Украины. Он называл ее настоящим геноцидом. За время войны Кикабидзе летал в Украину трижды и был ошеломлен тем, что увидел:

Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддома, детские садики. У меня язык не поворачивается

- рассказывал Кикабидзе.

Тогда часть денег со своего концерта в Батуми Кикабидзе передавал в поддержку Украины. Путина актер сравнивал со Сталиным и пророчил диктатору невыгодную участь. По словам Кикабидзе, Путина либо "уберет" ближайшее окружение, либо его ждет сильнейшее наказание свыше за его преступления в Украине.

От чего умер Вахтанг Кикабидзе - причина смерти

Артист рассказывал, что в молодости гадалка напророчила ему рак мозга и скорую кончину. Как-то Вахтанг Кикабидзе признался, что в 1980-х годах у него действительно диагностировали рак мозга. Для тех времен это было равносильно смертному приговору. Но актер выжил, во многом благодаря супруге Ирине: она год не отходила от больного мужа, и ему таки удалось победить болезнь - после курса лечения рак отступил. Поэтому актер к разного рода предсказаниям относился со здоровой долей скептицизма.

Зимой 2012 года Кикабидзе заболел воспалением легких, и после у него начали отказывать почки. В течение многих лет артист вынужден был проходить процедуру гемодиализа. Впрочем, это позволяло ему нормально жить и даже выступать.

В 2018-м Кикабидзе госпитализировали, предположительно из-за обострения болезни. Сейчас официальная причина смерти Вахтанга Кикабидзе не называется.

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