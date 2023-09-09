Пользователи осудили поступок юмористов, их называют продажными и гнилыми.

Известные российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые прославились еще в "КВН", прогнулись под кремлевскую пропаганду. Юмористы старались отмалчиваться о войне, однако теперь они отправились на временные оккупированные территории Украины, где устроили "пляски на костях".

Так, комики появились в Донецкой области на мемориальном комплексе "Саур-Могила", где оккупанты устроили праздничный концерт по случаю "80-й годовщины освобождения Донбасса". Там они вышли на одну сцену с путинистами, которые открыто поддерживают агрессию Кремля.

При этом Мусагалиев и Дорохов заявили, что желают жителям Донбасса "мирного неба". Также они выдали, что "в любое время" самым главным якобы является счастье в семье.

Сеть "взорвалась" негативными комментариями. И если страница Мусагалиева в Instagram не отображается для пользователей из Украины, то профиль Дорохова принял "удар" за двоих. Пользователи пишут:

"Желаем вам, чтобы все ваши близкие оказались на передовой в ближайшее время"

"Детям, которых россияне убили в театре Мариуполя, было примерно столько же, сколько и вашему. Никакие деньги этого не отмоют. Карма штука такая, она вернется"

"Что ты забыл в оккупированных городах Украины террористами РФ?"

"Съездили в Украину. Ждите сюрпризов в Москве"

"Сначала плачутся, что их семьям угрожают и они не могут высказаться, что они против войны, а потом приезжают на оккупированные территории. Хорошие русские".

Мусагалиев и Дорохов цинично выступили на оккупированной территории Украины - видео

Что Мусагалиев и Дорохов говорили о войне

До начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, Мусагалиев высмеивал россиян, решивших бежать за границу. А после 24 февраля 2022 года комик заявлял, что он "за мир", а в Украине якобы есть "ребята", с которыми его "многое связывает". При этом он не осуждал путинскую агрессию и молчал о том, что военные РФ убивают мирное население нашей страны.

Дорохов в первые дни полномасштабной войны отмалчивался, а затем принялся делать анонсы своих концертов, будто бы ничего не происходит. Порой комик получат немало критики за свое молчание, однако он так и не выразил свое мнение. Теперь же, когда Дорохов подыгрывает пропаганде РФ, позиция артиста очевидна.

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