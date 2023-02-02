Модель не спешит возвращаться в Россию и даже не хочет говорить, где именно она находится.

Представительница РФ на "Мисс Вселенной" Анна Линникова отказалась возвращаться домой после конкурса. Россиянка прячется в США и боится угроз, которые ей присылают.

Линникова, которая пыталась подружиться с представительницей Украины Викторией Апанасенко и делала вид, что не понимает, почему ей отказывают, теперь путешествует. Однако россиянка не скрывает, что ей не хочется рассказывать, где именно она находится.

"В некоторые моменты мне действительно было страшно за свою жизнь, поскольку звучали угрозы физической расправы при условии моего выхода на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют. Сейчас я путешествую по Америке и в целях безопасности лишний раз не раскрываю своих точных координат", - заявила россиянка в интервью российским СМИ.

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Также Линникова призналась, что ей пришлось нанять охрану. По ее словам, она старалась защититься от "неадекватных поклонников". Сейчас она продолжает мечтать о карьере модели и не перестает повторять, что ее провал на "Мисс Вселенной" несет "исключительно политический подтекст". По словам Линниковой, ее выступление было якобы на "самом высоком уровне".

"Мисс Вселенная" - скандалы на конкурсе

14 января, когда россиянка Линникова дефилировала на сцене конкурса, в Днепре рашисты нанесли удар по многоэтажке. Модель получила немало критики, ведь в тот момент она улыбалась на камеру в платье кровавого цвета. Вскоре стало известно, как россиянка вела себя вне сцены. Она бегала за украинкой, пыталась сделать с ней общее фото. А всех, кто не хотел становиться рядом с ней, Линникова называла "расистами".

На конкурсе победила представительница США Р’Бонни Габриель. Россиянка Линникова не попала в топ-16, а украинка Виктория Апанасенко получила одну из самых главных наград.

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