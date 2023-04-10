Житель Казани рассказал о том, как стал жертвой преступной схемы, упомянув известное всему миру имя.

19-летний россиянин заявил, что голливудская звезда Анджелина Джоли написала ему в мессенджере и якобы просила помочь обналичить крупную сумму денег.

Такое оправдание он придумал после того, как его задержали правоохранители и обвинили в мошенничестве, заблокировав счета за подозрительную активность.

"Россиянину нужно было снимать наличку в банкоматах и передавать ее курьеру актрисы с псевдонимом Анис. Парень оформил на свое имя две банковские карточки и сообщил их реквизиты Анису. Через некоторое время ему на счет поступило 950 тысяч рублей. Он сообщил "посреднику Анджелины" о зачислении средств на карту и пошел обналичивать деньги в банк. Однако операция показалась сотрудникам службы безопасности подозрительной, счет заблокировали", - сказано в Telegram-канале Shot.

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Сообщается, что настойчивый молодой человек пытался снять средства в пяти банках в разных городах. Сейчас житель Казани убежден, что голливудская актриса его подставила, а себя считает жертвой работы преступной группировки под покровительством Джоли.

Российские правоохранители сообщили, что сейчас по данному факту проводится расследование - они хотят установить личность человека, выдавшего себя за знаменитость.

Напомним, Анджелина Джоли спустя 20 лет покидает пост в ООН.

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