Представители артиста уже прокомментировали этот инцидент.

Российская пропаганда набирает новые обороты и продолжает распространять ложные факты о полномасштабном вторжении. На этот раз фронтмену немецкой группы "Rammstein" Тиллю Линдеманну россияне приписали фейковое высказывание об Украине. Об этом пишет издание Spiegel.

Оказалось, что известная пропагандистская дезинформационная кампания "Доппельгангер", которая распространяет фальшивые цитаты известных людей или создает "двойников", использовала имя Тилля.

"Ранее распространялся портрет актера Тиля Швайгера с утверждением, что украинские чиновники скупают недвижимость во Франции и Италии. А теперь вокалисту группы "Rammstein" приписали цитату о "бессмысленной помощи Украине", - отмечает издание.

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Представители певца уже ответили, что он не делал никаких подобных высказываний.

Интересно, что сами цитаты теперь невозможно найти в сети. Стало известно, что их популяризировали через платную рекламу, которую удалили из-за нарушения рекламных правил.

Что известно о позиции Тилля Линдеманна

В марте 2022 года солист группы "Rammstein" опубликовал снимок в шапке с логотипом украинского лейбла Mozgi. Тогда Линдеманн помогал украинским беженцам в Берлине. Позже он отменил тур в стране-агрессоре и публично говорил о войне в Украине.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые верят российской пропаганде.

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