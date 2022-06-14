Ракета повредила несколько жилых домов.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что российские военные запустили ракету, которая приземлилась в селе Чортков Тернопольской области.

В инста-сториз Маша написала, что ракета повредила четыре жилых дома. В одном из них она с друзьями и детьми ночевала.

"В одном из этих разрушенных зданий меня с семьей и друзьями приютили, дали убежище на ночь и накормили, когда мы ехали в никуда... Я уже задыхаюсь от ненависти и боли за то, что никак не кончится этот террор", – поделилась Ефросинина.

Отметим, ранее глава Тернопольской ОВА показал разрушенные дома. На обнародованных кадрах видно поврежденные пятиэтажки, уничтоженные автомобили, а также засыпанная обломками детская площадка.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о работе на информационном фронте и как ее дети переживают войну.

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